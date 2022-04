Igralec James Van Der Beek hvaležen za šestega otroka

"Hvala bogu za presenečenja in stranske poti. Za tiste čase, ko je vesolje slišalo moje načrte in sklenilo, da so prisrčni, a moram poskusiti nekaj drugega. Nisva se trudila za še enega otroka, s tem sva zaključila. Na srečo je imel tale mali angelček svoje načrte," je zapisal ponosni oče šestih otrok.

"Ko sem ga držal v naročju, se spomnim veličastnih sil, ki obstajajo tam zunaj in se najverjetneje smejijo mojim načrtom ter čakajo, da svoje 'jasne načrte' zamenjam za nadgrajeno resničnost. Hvala bogu za presenečenja in za to, da nama ne uspeva, da ne bi spočela," je še zapisal.