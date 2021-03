Igralec Jamie Dornan žaluje za očetom Jimom

Igralec irskih korenin Jamie Dornan žaluje za očetom Jimom, ki je v 73. letu starosti umrl po hudem boju s covidom-19.

Oče 38-letnega igralca Jamieja Dornana je bil priznani ginekolog in porodničar iz Severne Irske. Jamie za očetom žaluje v tišini in v ožjem družinskem krogu. Kljub temu da družina molči, pa so se Dornanu starejšemu že poklonili stanovski kolegi.

Jamie in Jim Dornan

Predstojnica oddelka za klinično psihologijo Nicole Rooneyje na Twitterju potrdila žalostno vest: "Veliki profesor Jim Dornan je bil edinstven. Pravi vizionar. Počivaj v miru." Od profesorja se je poslovil tudi kolega z oddelka za levkemijo in limfom: "Danes smo prejeli žalostno vest, da se je poslovil profesor Jim Dornan. Jim je bil zavzet učitelj, svetovalec in dolgoletni prijatelj. Bil je podpornik več dobrodelnih organizacij. Svoj čas in nasvet je zmeraj radostno delil z vsemi." Jim Dornan je bil priznani profesor na Kraljevi univerzi v Belfastu. Bil je porodničar in ginekolog, svetovalec, višji podpredsednik Kraljevskega kolegija ginekologov in predstojnik katedre za zdravstvene vede na Univerzi Ulster.

Jim Dornan

Jim Dornan in njegov sin, hollywoodski igralec Jamie, sta bila podpornika novoustanovljene skupine za podporo družinam bolnikov, ki se borijo z rakom trebušne slinavke. Skupina je pred kratkim zapisala: "Slišali smo, da se Jim bori s covidom-19. Želimo mu hitro okrevanje in vrnitev k družini."

Jimova prva žena,Lorna Dornan, je umrla zaradi raka na trebušni slinavki leta 1998, ko je bil Jamie star 16 let. Jamie, ki je sam oče treh hčera, je pred časom za The Times spregovoril o tem, kako ga je oče obvestil o materini bolezni: "Takoj sem planil v jok. Tako zelo sem bil jezen in zmeden, da se mi je v glavi vrtelo."