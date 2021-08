Igralec Jason Statham bo pri 54 letih drugič očka

Priljubljeni akcijski igralec Jason Statham in njegova žena, sicer znana manekenka, Rosie Huntington-Whiteley bosta še drugič starša. Britanka je veselo novico razkrila na svojem Instagramu, kjer je ob galeriji svojih fotografij nosečniški trebušček pokazala šele na zadnji fotografiji.

Ob seriji fotografij je zapisala: "Taa daaaaa", spodaj pa dodala še ključnik 'druga runda' in emotikone treh angelčkov. Pod objavo so se zvrstile čestitke, med drugim so ji pisale tudi Poppy Delevigne, Elsa Hosk in Jourdana Dunn.

Rosie in Jason že imata enega otroka, in sicer štiriletnega sina Jacka. Zvezdnika sta par že od leta 2010, zaročila pa sta se januarja 2016.