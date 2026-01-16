Naslovnica
Tuja scena

Igralec Jason Statham z družino na smučanju na Tirolskem

Tirolska, 16. 01. 2026 13.58 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jason Statham

Britanski zvezdnik Jason Statham, ki je znan po vlogah v akcijskih filmih Čebelar, Prenašalec, Plačanci in Sovražnik pred vrati, je z družino na smučanju na Tirolskem. 58-letnik je nekaj počitniških utrinkov delil tudi na družbenem omrežju, kjer je pokazal tudi luksuzno nastanitev.

Jason Statham s partnerico Rosie Huntington-Whiteley in njuna dva otroka uživajo na zimskih počitnicah na Tirolskem. Zvezdnika sta na družbenem omrežju delila fotografije, ki so nastale med zimskim oddihom, na katerih smučajo, uživajo v kopalni kadi in se družijo ob popoldanskem počitku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina britanskega igralca je na belih strminah skupaj tudi pozirala za fotografijo, ki jo je Huntington-Whiteley objavila, njeni sledilci pa so se kmalu za tem oglasili med komentarji, kjer so pohvalili družino, med njimi pa so bili tudi številni manekenkini zvezdniški prijatelji, kot so manekenka Izabel Goulart, filmski producent Mohammed Al Turki in vplivnica Kirsty Godso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozorni sledilci so opazili tudi, da je družina uživala v luksuzni nastanitvi. Po poročanju portala Heute gre za znan hotel na Tirolskem, ki slovi po zasebnosti, ki jo ponuja gostom. Cene za nočitev v tem hotelu se gibljejo od 1800 do 4700 evrov.

jason statham družina smučanje

kinimod
16. 01. 2026 15.31
Kdoooo ?
bibaleze
