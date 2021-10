Igralec Jason Sudeikis o svojem pravem imenu: Sem Daniel

Jason Sudeikis je samo eden v množici igralcev, ki so javnosti znani pod imenom, ki so si ga izbrali sami. Vsak od njih ima svojo zgodbo, oboževalce pa pogosto preseneti resnično ime, ki jim je bilo nadeto ob rojstvu. Jason, ki je pod tem imenom znan že nekaj let, z njim se je predstavljal celotno kariero v serijah in filmih, v televizijskih oddajah ter tudi kot ključni del večkrat nagrajene nadaljevanke Ted Lasso.

46-letnik se je o izbiri imena odločil spregovoriti v pogovornem šovu Today, kjer je priznal, da se je rodil kot Daniel Sudeikis. Do razkritja skrivnosti je prišlo v sklopu igre Prav ali narobe?, pri čemer so sodelovali tudi voditelji Al Roker, Sheinelle Jones in Jill Martin.

''Bil sem Daniel Jason,'' je dejal in razložil: ''Moj oče je Daniel Joseph, moja mama se je tako odločila, da me večkrat pokliče po imenu Jason, da smo sploh vedeli, na koga kriči.'' Bil pa je iskren tudi o svojih sorodstvenih vezeh. Namreč ni edini igralec v družini. Njegov stric je zvezdnik serije Cheers, George Wendt: ''On je mlajši brat moje mame.''