Igralec Jeremy Renner po nesreči s plugom v kritičnem stanju

Območje je na silvestrovo zajelo obilno sneženje, več ko 35 tisoč domov pa naj bi ostalo brez električne energije, poročajo ameriški mediji.

Renner je bil v svoji igralski karieri dvakrat nominiran za oskarja, in sicer za nastopa v filmih Bombna misija leta 2008 in Mesto leta 2010. Slaven je postal po upodobitvi superjunaka Clinta Bartona, znanega tudi kot Hawkeye v Marvelovih filmih, in po vlogi v filmski franšizi Misija nemogoče. Z nekdanjo ženo Sonni Pacheco imata 9-letno hčerko Avo Berlin.