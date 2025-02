Igralec Jesse Eisenberg ne želi biti povezan z Markom Zuckerbergom

Jesse Eisenberg si ne želi več, da bi ga javnost povezovala z Markom Zuckerbergom . Eisenberg je soustanovitelja Facebooka in Mete upodobil v uspešnem filmu Socialno omrežje iz leta 2010. Med intervjujem za BBC Radio 4 je igralec in filmski ustvarjalec promoviral svoj film A Real Pain , nominiran za oskarja, nič kaj pozitivnih besed pa ni imel za povedati o Zuckerbergu.

"Nisem spremljal njegove življenjske poti, deloma zato, ker nočem biti povezan s kom takšnim," je Eisenberg dejal v posnetku intervjuja, ki ga je BBC delil na svoji spletni strani."Ni tako, kot da bi igral odličnega golfista ali kaj podobnega in zdaj želim, da bi ljudje mislili, da sem odličen igralec golfa. Gre bolj za tipa, ki počne stvari, ki so problematične, zajemajo ukinjanje preverjanje dejstev in varnostnih ukrepov. Še bolj ogroža ljudi, ki so že tako ali tako ogroženi na tem svetu," je dejal zvezdnik, ki je pred leti obiskal Ljubljano.

Podjetje Zuckerberga je uvedlo obsežne in sporne spremembe pri moderiranju vsebin na Facebooku in Instagramu. Zuckerberg je 20. januarja prisostvoval Trumpovi inavguraciji, kmalu zatem pa je njegovo podjetje pristalo na poravnavo v vrednosti 25 milijonov dolarjev (24.074.625,00 evrov) v Trumpovi tožbi iz leta 2021 zaradi njegove prejšnje blokade po nemirih v kongresu 6. januarja 2021.

"Ne razmišljam o tem kot: Oh, igral sem tega tipa v filmu. Jaz sem človeško bitje in vi berete te stvari in ti ljudje imajo milijarde in milijarde dolarjev, več denarja, kot si ga je kadar koli nabral kateri koli človek," je opozoril Eisenberg in dodal: "Kaj počnejo z denarjem? Oh, poskušajo dobiti naklonjenost ljudi, ki pridigajo sovražne stvari?"

Zuckerberg je tretji najbogatejši človek na svetu. Po poročanju Forbesa sta pred njim zgolj Elon Musk in Jeff Bezos, ki sta se prav tako pojavila na Trumpovi inavguraciji, potem ko sta precej prispevala tudi v predsednikov inavguracijski sklad."Ampak o tem ne razmišljam,kot oseba, ki ga je igrala v filmu, ampak kot nekdo, ki je poročen z žensko, ki v New Yorku poučuje invalidsko pravičnost in živi za svoje študente," je dodal Eisenberg o svojih občutkih do Zuckerberga več kot 14 let po izidu filma.