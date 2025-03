Ameriški igralec Jesse Eisenberg postal poljski državljan

Poljski predsednik Andrzej Duda je ameriškemu igralcu Jesseju Eisenbergu le nekaj dni po podelitvi oskarjev podelil poljsko državljanstvo. Eisenberg je v filmu Resnična bolečina predstavil zgodbo mnogih Judov med 2. svetovno vojno. "Ko smo na Poljskem snemali ta film, ko sem se sprehajal po ulicah in sem se začel bolje počutiti v tej državi, sem se spomnil nekaj tako očitnega, in sicer, da je moja družina tam živela veliko dlje, kot živimo v New Yorku," je dejal igralec, ki je bil na letošnjih oskarjih nominiran v kategoriji za najboljši scenarij.

Eisenberg v filmu predstavi zgodbo dveh ameriških bratrancev, ki odpotujeta na Poljsko, da bi počastila svojo prednico, ki je preživela holokavst. Snov za film je Eisenberg črpal iz svoje družine – njegova prateta je namreč preživela holokavst in pobegnila v ZDA. "To me je žalostilo in potrdilo, da sem si želel čim bolj obnoviti stike s Poljsko. /.../ Resnično upam, da je nocojšnja slovesnost in ta neverjetna čast prvi korak k temu, da se jaz – v imenu celotne družine – ponovno povežem s to čudovito državo," je dejal Eisenberg.