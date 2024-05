Igralec Jim Parsons ponovno stopa v čevlje Sheldona Cooperja

Za Jima Parsonsa je igra Sheldona Cooperja darilo, ki ga vedno znova obdaruje. Igralec, ki je 12 sezon, in sicer od leta 2007 do leta 2019, igral ljubko, geekovsko glavno vlogo Velikega pokovca – se vrača v svoje čevlje za finale serije Mladi Sheldon , kar si šteje v čast. V pogovoru za People pred podelitvijo nagrad Tony 2024, kjer se poteguje za najboljšo predstavo igralca s svojo vlogo v predstavi Mother Play, je 51-letnik dejal, da je v vlogi užival, sploh ker je igral ob svojem nekdanjem soigralcu Mayimom Bialikom .

Parsons, ki je izvršni producent in pripovedovalec v Mladem Sheldonu, je bil pomirjen s svojo vlogo, ki je potekala za zasloni, vendar je način, kako je finale napisan, povsem spremenil njegovo mnenje."Začutil sem rahlo obotavljanje, ko so me prvič vprašali, tako kot sem mislil, pravzaprav si ne želim ponovno obiskati svojega lika," je povedal. "Toda način, na katerega so ga spisali, se mi je zdel tako lep, da je na koncu kot češnja na vrhu tortice izkušnje z njim. To je bil ta dar druge plati na način, ki ga še nisem videl, in to je bila prava poslastica," je dodal.

Ko so ga vprašali, ali ima kakšen nasvet za 15-letnega Iaina Armitagea, ki upodablja mlajšo verzijo njegove lika, je igralec dejal: "O, bog, ne. Njegova izkušnja je zelo drugačna in tako je pameten. Ne potrebuje ničesar," je nadaljeval igralec. "Ima dobre napotke. On in njegova mama sta preprosto fantastična. Torej bo v redu. Bog ve, kaj bo naredil," je dejal Parsons in dodal: "Lahko bi naredil kar koli."