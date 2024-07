Igralec John Cena indijskima mladoporočencema podaril Lamborghinija

Pred kratkim se je v Bombaju zaključilo večmesečno poročno slavje, kjer sta si zvestobo obljubila sin najbogatejšega Indijca Anant Ambani in njegova izbranka Radhika Merchant. Med povabljenimi svati so bili številni zvezdniki, ki so za svojo prisotnost prejeli bogata plačila. Katera pa so najbolj razkošna darila, ki so jih zvezdniki podarili bogatemu paru ob njunem poročnem dnevu?

OGLAS

Indijske poroke leta, ki jo je za svojega sina pripravil najbogatejši Azijec, se je udeležilo nekaj najbolj znanih ljudi na svetu. Med povabljenci so bili John Cena, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Rihanna, Kim Kardashian s sestro Khloe Kardashian, pevec Nick Jonas z ženo Priyanko Chopra in mnogi drugi. Za udeležbo na poroki, kjer sta si zvestobo obljubila Anant Ambani in Radhika Merchant so prejeli večmilijonska plačila in bogata darila.

Najrazkošnejša darila, ki sta jih prejela Anant ambani in Radhika Merchant FOTO: AP icon-expand

Vseeno pa svatje na poroko niso prišli praznih rok. Po poročanju medijev je par od svoje družine in prijateljev prejel vrsto razkošnih daril. Med vsemi odmeva seznam desetih najrazkošnejših.

John Cena se je udeležil indijske poroke leta. FOTO: Profimedia icon-expand

Na desetem mestu je luksuzen avto znamke Lamborghini, vreden dobrih 331 tisoč evrov, ki ga je paru podaril igralec John Cena. Naslednji na seznamu je 993 tisoč evrov vreden avto Mercedes, ki je bil darilo poročenega igralskega para Ranbira Kapoora in Alie Bhatt. Osmo mesto zasedata indijska igralca Ranveer Singh in njegova žena Deepika Padukone s prirejenim Rolls Roycem vrednim 2,2 milijona evrov. Na naslednjih treh mestih so motor v vrednosti 1.7 milijonov, ki ga je podaril igralec Salman Khan, 3,3 milijonska smaragdna ogrlica indijske družine Bachchan ter apartma v Franciji vreden 4,4 milijone evrov, ki jima ga je podaril indijski igralec Shah Rukh Khan. Na četrtem mestu je Bugatti, vreden 1,3 milijone evrov, od Jeffa Bezosa.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Kim Kardashian na veliki indijski poroki icon-picture-layer-2 1 / 4

Tretje mesto zaseda Bill Gates, za katerega nekateri poročajo, da naj bi mladoporočencema podaril 994 tisoč evrov vreden diamantni prstan, spet drugi pa, da gre za 19,9 milijonsko jahto. Prvi dve mesti zasedajo Mark Zuckerberg z zasebnim letalom, vrednim dobrih 33 milijonov evrov, ter oče in mati ženina, Nita in Mukesh Ambani, ki sta paru podarila 70,7 milijonsko razkošno vilo na Palm Jumeirah, 11,9 milijonov vredno diamantno ogrlico, 2,4 milijonsko Cartierjevo broško in avtomobil Bentley Continental Speed v vrednosti 599 tisoč evrov.