Igralec John Goodman v zadnjih letih shujšal za 91 kilogramov

Igralec John Goodman vzdržuje vitko postavo, potem ko je v minulih letih s pomočjo manjših porcij hrane, prenehanjem pitja alkoholnih pijač in redno vadbo izgubil 91 kilogramov. Zvezdnik je pred dnevi na premieri novega filma Smrkci v Los Angelesu nasmejan stopil na rdečo preprogo, mnogi oboževalci pa so navdušeni nad njegovo transformacijo.

"Vem, da je slišati sentimentalno, a je bilo to zapravljanje življenja. Če ves čas le sediš na zadnji plati in razmišljaš o tem, kaj bo naslednja stvar, ki jo boš pojedel, od tebe zahteva veliko kreativne energije. Postal sem utrujen in naveličan, ko sem se gledal. Ko sem se bril, se nisem želel več gledati v ogledalu. To lahko postane nevarno," pa je pred časom povedal za People.

Poleg količinsko manjših obrokov se je odpovedal pitju alkoholnih pijač, najel svetovalca za bolj zdrav življenjski slog in začel z redno telesno vadbo.