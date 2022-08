Igralec John Leguizamo: James Franco ni latinskega porekla

"Kako se lahko to še vedno dogaja? Kako nas lahko Hollywood izključuje in hkrati krade naše zgodbe? Ni več primernosti Hollywooda in gledalcev," je zapisal zvezdnik animiranega filma Encanto in s tem kritiziral odločitev industrije, da za vlogo Fidela Castra izbere 44-letnega Franca, ki ima judovske, portugalske in švedske korenine.

"Bojkot! Gre za izjemno težko zgodbo, ki je ne morejo pripovedovati brez poveličevanja, kar pa bi bilo narobe. S Francom nimam težav, a ni latinskega porekla," je še zapisal 62-letnik, ki prav tako nosi posledice obtožb spolnega nadlegovanja, ki so v javnost pricurljale v luči gibanja Me too.

Leguizamo je v preteklih letih v javnosti velikokrat opozarjal na težave latinskoameriške skupnosti v medijih, predvsem pa v Hollywoodu. A ustvarjalci novega filma se ne dajo – svojo odločitev o izbiri igralca so utemeljili s Castrovim poreklom, ki je bil otrok španskega para, torej potomec belih Evropejcev.