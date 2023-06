Igralec Jonah Hill postal oče

Igralec in komik Jonah Hill in njegovo dekle Olivia Millar sta se razveselila prvega otroka. Veselo novico je za revijo People potrdil igralčev predstavnik za medije, spola, datuma rojstva in imena pa ni želel razkriti. 39-letnik bi se moral pred kratkim udeležiti poroke sestre Beanie Feldstein, ker je njegova odsotnost vzbudila veliko pozornosti, pa so nekateri že sklepali, da je razlog prav rojstvo prvorojenca ali prvorojenke.

Jonah Hill je postal prvič oče. Igralec, ki svojo zasebnost pred javnostjo skrbno varuje, se je pred kratkim razveselil prvega otroka. Njegov tiskovni predstavnik je novico potrdil, a ni razkril nobenih podrobnosti. Zvezdnik in njegovo dekle sta manjkala že 20. maja na poroki njegove sestre, ki so se je sicer udeležili številni zvezdniki, med katerimi so bili pevec Adam Levine, manekenka Behati Prinsloo in igralka Sarah Paulson.

icon-expand Jonah Hill in Olivia Millar sta bila marca opažena med sprehodom po Santa Monici, opazen pa je bil Oliviin nosečniški trebušček. FOTO: Profimedia

Novica, da je Olivia Millar noseča, je bila razkrita konec marca, ko so jo med sprehodom po Santa Monici v Kaliforniji opazili z nosečniškim trebuščkom. Le dan prej so jo fotografi ujeli v objektv, ko je zapuščala trgovino, na roki pa je nosila velik diamantni prstan, zaradi katerega so mnogi takoj sklepali, da sta se z igralcem zaročila. Tabloid Deuxmoi je februarja 2022 objavil, da je dobil anonimni namig, da je postala zveza med igralcem in njegovim dekletom resna, Hill, ki ceni zasebnost, pa je na Instagramu tabloidu očital vdor.