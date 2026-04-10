Igralec Jonah Hill se je skrivaj poročil in dobil drugega otroka

Igralec Jonah Hill je v nedavnem pogovoru z režiserjem Martinom Scorsesejem razkril, da sta s partnerko Olivio Millar poročena, razveselila pa sta se še drugega skupnega otroka. Zvezdnik filma Volk z Wall Streeta je sicer spregovoril tudi o tem, kakšnega dela se veseli v prihodnje in na tej stopnji življenja.

"Sedaj imam dva otroka," je dejal Scorseseju in nadaljeval: "Edina stvar, ki me lahko loči od družine, je montaža. Rad pišem, snemam, a montiranje je zame, kot da bi vsak dan jedel sladico. Tudi težave, ki se pojavijo, so kot sladica." Hill je v nadaljevanju pogovora z režiserjem Olivo, s katero sta par od avgusta 2022, omenil kot svojo ženo, nato pa razkril, da sta stopila pred oltar. Igralca so pred dnevi na premieri njegovega novega filma z naslovom Outcome v New Yorku opazili s poročnim prstanom.

Marca 2023 so podjetnico opazili z nosečniškim trebuščkom, kdaj natančno sta se razveselila prvega otroka, pa ni znano, prav tako nista razkrila spola in imena.

Hill je bil leta 2019 zaročen z Gianno Santos, še preden sta stopila pred oltar, pa sta se leto pozneje razšla. Leta 2022 je bil v zvezi z deskarko Sarah Brady, a so ga avgusta istega leta že opazili z Millar.