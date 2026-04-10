Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Igralec Jonah Hill se je skrivaj poročil in dobil drugega otroka

Los Angeles, 10. 04. 2026 18.43 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jonah Hill

Jonah Hill je presenetil z novico, da se je z dolgoletno partnerko Olivio Millar skrivaj poročil, par pa je nedavno dobil še drugega otroka. Zvezdnik filma Super hudo sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje in le redko razkriva podrobnosti o njem.

Igralec Jonah Hill je v nedavnem pogovoru z režiserjem Martinom Scorsesejem razkril, da sta s partnerko Olivio Millar poročena, razveselila pa sta se še drugega skupnega otroka. Zvezdnik filma Volk z Wall Streeta je sicer spregovoril tudi o tem, kakšnega dela se veseli v prihodnje in na tej stopnji življenja.

Jonah Hill se je poročil in se razveselil še drugega otroka.
FOTO: Profimedia

"Sedaj imam dva otroka," je dejal Scorseseju in nadaljeval: "Edina stvar, ki me lahko loči od družine, je montaža. Rad pišem, snemam, a montiranje je zame, kot da bi vsak dan jedel sladico. Tudi težave, ki se pojavijo, so kot sladica." Hill je v nadaljevanju pogovora z režiserjem Olivo, s katero sta par od avgusta 2022, omenil kot svojo ženo, nato pa razkril, da sta stopila pred oltar. Igralca so pred dnevi na premieri njegovega novega filma z naslovom Outcome v New Yorku opazili s poročnim prstanom.

Marca 2023 so podjetnico opazili z nosečniškim trebuščkom, kdaj natančno sta se razveselila prvega otroka, pa ni znano, prav tako nista razkrila spola in imena.

Hill je bil leta 2019 zaročen z Gianno Santos, še preden sta stopila pred oltar, pa sta se leto pozneje razšla. Leta 2022 je bil v zvezi z deskarko Sarah Brady, a so ga avgusta istega leta že opazili z Millar.

jonah hill olivia millar poroka otrok igralec
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677