Igralec Jonah Hill se je zaročil

Simpatični igralec Jonah Hill in njegova izbranka Gianna Santos sta zaročena, potrjuje People. Skupaj so ju v javnosti prvič opazili avgusta lani, ko sta se sprehajala po New Yorku in čeprav naj bi bila par šele leto dni, je 35-letni Jonah nedavno kupil tudi hišo v Santa Monici, vredno dobrih šest milijonov evrov, poroča Variety.

Sveže zaročeni par so paparaci v objektiv ujeli, ko sta se odpravljala na zajtrk v New Yorku.