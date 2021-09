Igralec Jonah Hill z novim stilom skoraj neprepoznaven

Jonah Hill , ki se je v preteklosti proslavil s komičnimi vlogami in liki, ki niso ravno sloveli po svojem zunanjem videzu, zadnje tedne navdušuje s svojimi modnimi odločitvami. 37-letni zvezdnik je s sledilci na Instagramu delil kar nekaj fotografij, na katerih pozira, odet v pisana oblačila, njegov videz pa so ameriški mediji že poimenovali kot ''sproščen kalifornijski deskarski slog''.

V preteklih letih je že sodeloval z večjimi modnimi znamkami, bil je del projekta znamke Palace, ki je moči združila z Reebookom, sodeloval je tudi pri odmevni kolekciji Marnija in Adidasa. Zdaj je svojo strast do sproščene, športne mode delil z oboževalci, ki pa so nad njegovim novim videzom navdušeni.