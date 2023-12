Igralec Jonathan Majors obtožen napada na nekdanje dekle

34-letni Jonathan Majors se sooča z do enim letom zapora in v prihodnosti ne bo zaigral glavnih vlog v prihajajočih Marvelovih filmih, saj so se producenti zaradi obtožbe odločili, da mu vloge ne bodo ponudili. Igralec je bil spoznan za krivega napada na nekdanje dekle, koreografinjo Grace Jabbari , ki je takrat utrpela več poškodb.

Razsodbo šestčlanske porote so objavili po treh dneh razprave. Ko so na sodišču prebrali njihovo odločitev, je Majors stisnil ustnice in pogledal navzdol, a po besedah novinarjev na sodišču je bila to njegova edina reakcija. Po razsodbi je tiskovni predstavnik Marvela dejal, da studio ne bo nadaljeval sodelovanja z Majorsom pri prihodnjih projektih.

Zločin se je zgodil, ko je bil par v avtu v New Yorku in je Jabbarijeva na Majorsovem telefonu videla besedilno sporočilo druge ženske, v katerem je pisalo: "Želim si, da bi te prav zdaj poljubila." Po trditvah tožilcev jo je, ko je vzela telefon, zgrabil, ji zvil roko za hrbet in jo udaril v glavo, da bi ga dobil nazaj.

"Čutila sem se močan udarec po glavi," je pričala Jabbarijeva. Porota ga je spoznala za krivega dveh od štirih točk obtožnice in spoznala za krivega nasilja v družini, ki ga je povzročil iz nepremišljenosti, obtožili pa so ga tudi napada. Toda porota ga je zavrnila, da bi ga obtožila hudega nadlegovanja in napada z namenom povzročitve telesne poškodbe.

Tožilstvo je napad označilo za najnovejšo stopnjevanje Majorsovih poskusov, da bi s fizičnim in čustvenim nasiljem "izvajal nadzor" nad svojim dekletom. S poroto so delili glasovne posnetke in sporočila med nekdanjim parom.

"Jaz sem pošast. Grozen človek. Nisem sposoben ljubiti," je igralec zapisal v sporočilu septembra 2022, medtem ko je grozil s samomorom. V avdio posnetku prepira iz istega meseca ji je Majors rekel, da se mora obnašati bolj podobno kot Coretta Scott King in Michelle Obama, ženi Martina Luthra Kinga in nekdanjega predsednika Baracka Obame.

"Delam velike stvari, ne samo zase, ampak za svojo kulturo in svet," je dejal in dodal, da se bo morala "žrtvovati" zanj. Majors ni pričal. Njegov odvetnik je trdil, da je bil igralec žrtev in da ga je Jabbarijeva napadla v ljubosumnem besu, potem ko je videla besedilno sporočilo v avtu.

Majors, ki je prav tako igral v filmu Creed III, jo je junija protitožil, češ da je bila agresorka, vendar je tožilstvo zavrnilo obtožbo zaradi pomanjkanja dokazov. Obsodba s kaznijo bo februarja. Sodnik je izdal tudi novo odredbo o zaščiti, s katero mu je naložil, da nima stikov z nekdanjo partnerko.

Njen odvetnik je dejal, da je "zadovoljen in da je sodba zadostila pravici", ter dodal, da bi to moralo služiti kot navdih za druge zlorabljene ženske, da tudi one spregovorijo. "Gospa Jabbarijeva je pričala javno in po resnici, čeprav je bilo podoživljanje teh travmatičnih dogodkov na tribuni za priče očitno boleče," je dejal odvetnik Ross Kramer v izjavi za BBC News.

Majorsov odvetnik je v izjavi dejal, da je njegova pravna ekipa "hvaležna", da porota ni ugotovila, da je nameraval namerno povzročiti telesne poškodbe nekdanjemu dekletu. "Gospod Majors je hvaležen Bogu, svoji družini, prijateljem in oboževalcem za njihovo ljubezen in podporo v teh mučnih osmih mesecih," je dejala odvetnica Priya Chaudhry in dodala: "Gospod Majors še vedno verjame v postopek in se veseli, da bo popolnoma opral svoje ime."

Jabbarijeva je spoznala Majorsa pred dvema letoma na snemanju filma Ant-Man in Osa: Kvantomanija, kjer je bila trenerka gibanja. Po njegovi aretaciji je Marvel do leta 2026 odložil premiero filma Avengers: The Kang Dynasty, v katerem bi moral Majors igrati glavnega "negativca". Premiera drugega filma, Magazine Dreams, ki je bil označen kot možni kandidat za oskarja, je bil prav tako preložena zaradi obtožb.