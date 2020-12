52-letni igralec Josh Brolin za božič že četrtič očka

52-letni hollywoodski zvezdnik je razložil pomen edinstvenega imena. V objavi na omrežju Instagram je zapisal:"Povsod, kamor sva s Kathryn potovala, sva našla svoj mir v kapelah. Nisva prav posebej religiozna, vendar je občutek prisotnega boga močno vplival na najini življenji in kapele so bile zmeraj zatočišča, kjer sva se počutila povezana in s svobodno željo po tem, da se zahvaliva."Chapel (kapela, op. a.), kot sta poimenovala deklico, zanju predstavlja nek nebeški, božanstven občutek, ki sta ga doživljala vsakič, ko sta pokleknila in izkazala hvaležnost.