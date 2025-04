Igralec Josh Duhamel se iz Hollywooda pogosto umakne v gozdove Minnesote

Igralec Josh Duhamel, ki je znan po vlogah v filmih Življenje, kot ga poznaš, Zavetje, Poroka za umret in Romanca v Rimu, je v nedavnem intervjuju spregovoril o zasebnem življenju, ki ga z družino preživlja v gozdovih zvezne države Minnesota. Zvezdnik kljub uspešni karieri v Hollywoodu občasno potrebuje umik v samoto, kjer se lahko osredotoča zgolj nase in svoje najbližje.

Tudi zvezdniki potrebujejo umik od razburljivega življenja v soju žarometov, da se lahko znova povežejo s svojimi bližnjimi in sami s seboj. Eden teh je tudi hollywoodski igralec Josh Duhamel, ki je 15 let gradil hišo v gozdovih zvezne države Minnesota, kjer zdaj preživlja čas z družino. Kakšni so njihovi dnevi, je spregovoril v nedavnem intervjuju za Parade, razkril pa je tudi razlog, zakaj si je sploh zaželel bolj mirnega življenja.

"Del razloga, zakaj sem zgradil hišo v gozdovih Minnesote, je ta, da je daleč od vsega. Najbližja trgovina je 64 kilometrov stran. Ko smo tam, res skrbimo drug za drugega. Ustvarjamo spomine in preživljamo čas z družinskimi člani in prijatelji," je povedal 52-letnik, ki ima z ženo Audro Mari leto dni starega sina Shepherda in 11-letnega Axla, ki ga ima z nekdanjo partnerico Fergie. Zvezdnik je dodal, da v počitniški hiši uživa v bolj preprostem načinu življenja, hkrati pa je bolj povezan s skupnostjo. "Tako se vrneš k osnovam. Nisi prevzet z vsemi motnjami, ki nas obkrožajo. Ko smo tam, se zabavamo, poskrbimo, da smo vsi na toplem, nihče ni lačen ali žejen," je povedal igralec, ki je parcelo kar 15 let spreminjal v popolno počitniško destinacijo.

Preden je hišo zgradil do konca in pridobil dovoljenja za vse potrebne priklope, je nekaj časa celo pomival posodo v bližnjem jezeru, je razkril v pogovoru za Parade. "Ta način življenja mi je ponovno pokazal način, kako sem lahko bolj v stiku s seboj in je moja duša bolj polna," je še dodal Duhamel, ki je odraščal v Severni Dakoti, v mladosti pa je užival predvsem v ježi konj. Zdaj najbolj uživa med vožnjo s traktorjem:"Vedno sem zunaj in opravljam vsakodnevna opravila. Je kot zelo veliko igrišče."