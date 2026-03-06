Naslovnica
Tuja scena

Igralec Josh Duhamel z ženo pričakuje drugega skupnega otroka

Los Angeles, 06. 03. 2026 15.06

Avtor:
K.Z.
Josh Duhamel in Audra Mari

Igralec Josh Duhamel in njegova žena Audra Mari sta sporočila, da pričakujeta drugega skupnega otroka. Par je pred oltar stopil leta 2022, dve leti pozneje pa sta se razveselila sina. Zvezdnik Transformerjev ima iz zakona s Fergie še sina Axla.

Josh Duhamel bo tretjič oče. Zvezdnik filmov Zavetje, Življenje, kot ga poznaš in Poroka za umret se bo s soprogo Audro Mari razveselil drugega skupnega otroka, veselo novico pa sta sporočila z objavo na družbenem omrežju. 32-letna nekdanja Miss World Amerike je delila kolaž črno-belih fotografij, na katerih je pokazala nosečniški trebušček.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najini zgodbi se bo pridružila še deklica. Komaj čakamo, da te spoznamo," je zapisala ob štirih fotografijah, pod katerimi so se kmalu po objavi zvrstili komentarji s čestitkami. Zakonca imata skupaj še sina Shepherda Lawrenca Duhamela, ki sta se ga razveselila januarja 2024.

Preberi še Igralec Josh Duhamel se je z ženo razveselil prvega skupnega otroka

Zvezdnik, ki je že oče dveh sinov, je avgusta v intervjuju za People odgovoril na vprašanje, ali si želi tudi hčerko. "Uživam v vlogi očeta. Všeč mi je vsaka življenjska prelomnica," je takrat dejal in razkril, da sta si sinova zelo različna med seboj in posebna vsak na svoj način. Ko je pohvalil ženo in njene materinske sposobnosti, pa je še zaključil: "Je čudovita vzornica. Upam, da bova imela še kakšnega otroka. Upava, da deklico, mogoče pa še enega fantka. Bomo videli."

josh duhamel otrok audra mari igralec

Amor Fati
06. 03. 2026 15.51
Nič kaj prida človek. Baje je spolno nadlegoval sodelavke v "Las Vegasu". Resda je bil mlajši, ampak spolni nadlegovalci se redkokdaj spremenijo, če sploh.
