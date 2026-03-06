Igralec Josh Duhamel z ženo pričakuje drugega skupnega otroka

Josh Duhamel bo tretjič oče. Zvezdnik filmov Zavetje, Življenje, kot ga poznaš in Poroka za umret se bo s soprogo Audro Mari razveselil drugega skupnega otroka, veselo novico pa sta sporočila z objavo na družbenem omrežju. 32-letna nekdanja Miss World Amerike je delila kolaž črno-belih fotografij, na katerih je pokazala nosečniški trebušček.

"Najini zgodbi se bo pridružila še deklica. Komaj čakamo, da te spoznamo," je zapisala ob štirih fotografijah, pod katerimi so se kmalu po objavi zvrstili komentarji s čestitkami. Zakonca imata skupaj še sina Shepherda Lawrenca Duhamela , ki sta se ga razveselila januarja 2024.

Zvezdnik, ki je že oče dveh sinov, je avgusta v intervjuju za People odgovoril na vprašanje, ali si želi tudi hčerko. "Uživam v vlogi očeta. Všeč mi je vsaka življenjska prelomnica," je takrat dejal in razkril, da sta si sinova zelo različna med seboj in posebna vsak na svoj način. Ko je pohvalil ženo in njene materinske sposobnosti, pa je še zaključil: "Je čudovita vzornica. Upam, da bova imela še kakšnega otroka. Upava, da deklico, mogoče pa še enega fantka. Bomo videli."