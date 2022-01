Igralec Josh Duhamel zaročen z nekdanjo ameriško miss sveta

"Zgodilo se bo! Našla je sporočilo v steklenici, ki jo je naplavilo na obalo in rekla 'da'," je ob fotografiji pravkar zaročenega para zapisal 49-letni Duhamel. Zaroka je bila za Audro še toliko bolj posebna, ker je Josh izbral prav poseben datum in se je zgodila na njen 28. rojstni dan. Med komentarji sledilcev, ki so jima že zaželeli srečo, jima je čestitala tudi Duhamelova nekdanja žena, ki je zapisala: "Čestitam!" in dodala šest zelenih srčkov.

Igralec in pevka sta bila poročena osem let, Fergie pa je uradni zahtevek za ločitev vložila maja 2019, ko je par že skoraj dve leti živel ločeno. Skupno izjavo sta podala že septembra 2017, v kateri sta dejala: "Iz spoštovanja in ljubezni drug do drugega sva se pred meseci odločila, da se razideva kot par. Svoji družini sva želela dati nekaj časa, da se privadi na novo življenje, zato o tem nisva želela prej govoriti v javnosti. Vedno bova enotno podpirala drug drugega in najino družino." Duhamel in Fergie imata 8-letnega sina Axla Jacka.