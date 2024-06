Igralec Josh Hartnett najbolj uživa v vlogi očeta svojih otrok

45-letnik je razkril, da je pred časom spoznal, da raje več pozornosti posveča svoji družini in ji daje prednost pri organiziranju svojega časa, kot pa da bi mu življenje krojila kariera v Hollywoodu, od katerega se je umaknil, da je obvaroval svoje duševno zdravje. "Rad imam svoje delo in želim si ustvarjati stvari, v katerih bodo ljudje uživali. A jaz osebno ne čutim več enako glede tega kot takrat, ko sem bil mlajši, saj še nisem bil oblikovana oseba," je priznal.

"Nisem dober v tem, da se oddaljim od vloge, še posebej, če sem se v vlogo težko vživel. Potrebujem približno enako truda, da vlogo znova zapustim, saj nisem človek, ki bi se lahko preprosto vživel in nato vse skupaj preprosto samo pozabil," je povedal za Variety in dodal: "Imam čudovite prijatelje, družino in otroke, ki jim je vseeno, kaj sem delal v službi. Tudi oni me rabijo, zato moram preprosto stopiti iz lika. Druge možnosti ni."

Zvezdnik je spregovoril tudi o tem, kako se je na vrhuncu svoje slave spopadal s tem, da se je iskal kot posameznik in skušal ugotoviti, kdo je: "Zagotovo je to, da so me vsi poznali po določenih likih in od mene pričakovali enak značaj, imelo svoj učinek, ki sem ga skušal uničiti. V tistem času sem vedno skušal zadovoljiti nekaj, obenem pa ugotoviti, kaj sem pomenil sam sebi in ljudem okoli sebe."

"Menim, da se to pri mojih 45 letih ne bi moglo več zgoditi, saj upam, da sem sedaj že dojel te stvari o sebi," je še dodal igralec, ki je zaslovel leta 2001 v uspešnicah Pearl Harbor in Sestreljeni črni jastreb. Ko sta si z ženo ustvarila družino, se je preselil v njeno rodno Anglijo in se tako izognil nenehnemu zasledovanju uličnih fotografov.