Tuja scena

Igralec Josh Hartnett po prometni nesreči hospitaliziran

Kanada, 30. 09. 2025 20.01 | Posodobljeno pred eno minuto

Igralec Josh Hartnett je nedavno doživel prometno nesrečo, poročajo tuji mediji. Zvezdnik filmov Pearl Harbor, Past in Oppenheimer je bil sopotnik v vozilu, ki je bilo vpleteno v trčenje s patruljnim vozilom Kraljeve novofundlandske policije, po nesreči pa je bil hospitaliziran.

Josh Hartnett je bil pred dnevi sopotnik v terenskem vozilu, ki je trčilo s policijskim avtomobilom kanadske policije. Zvezdnik je bil po nesreči hospitaliziran, po natančnem zdravniškem pregledu so ga odpustili iz oskrbe in se je že lahko vrnil na delo, je za People dejal njegov tiskovni predstavnik.

Kot je v izjavi za CBC News povedala policija, je za volanom vozila, v katerem je bil 47-letni zvezdnik, sedel 59-letni moški, katerega identitete niso razkrili. Nesreča se je zgodila popoldan, policista, ki je bil v policijskem vozilu, ki je bilo udeleženo v trčenju, so prav tako prepeljali na pregled v bolnišnico.

"Policija išče očividce in pregleduje videoposnetke, ki so nastali na lokacijah blizu nesreče in bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin, ki so vodile do trčenja," je v izjavi še zapisala policija.

Hartnett v Kanadi snema novo serijo, v kateri bosta ob njem zaigrala še Charlie Heaton in Mackenzie Davis.

