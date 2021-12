Igralec Jussie Smollet spoznan za krivega zaradi lažne prijave rasističnega napada

Jussie Smollett je pred dvema letoma trdil, da je bil žrtev rasističnega in homofobnega napada. Ta naj bi se zgodil 29. januarja 2019 v bližini njegovega stanovanja v Chicagu. Chicaška policija je primer preiskovala kot zločin iz sovraštva, kasneje pa so odkrili, da je igralec incident uprizoril.

Zvezdnik televizijske serije Imperij, ki se je že kot otrok pojavil v nekaterih znanih filmih, kot je denimo Mogočni racmani, je takrat dejal, da sta ga na poti proti domu prestregla podpornika nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi izrazi, ga večkrat udarila, polila z belilom za perilo ter mu okoli vratu zategnila zanko. Ko se je policija lotila preiskave, pa naj bi našla dokaze, da temu ni bilo tako.

Smollett naj bi celotno zadevo insceniral. V uličnem 'prizoru' ni samo zaigral, temveč ga je zrežiral od začetka do konca. Dva moška naj bi prosil, naj se pretvarjata, da ga pretepata, jima celo predal scenarij homofobnih in rasističnih žaljivk in tudi skrbno izbral prizorišče za lažno pretepanje – to je bilo neposredno izpostavljeno nadzornim kameram.

Na zaslišanju sta bila med pričami tudi brata Bola in Ola Osundairo, ki sta priznala, da ju je Smollett usmerjal in jima plačal, da uprizorita napad z namenom, da bi pritegnili pozornost medijev. Povedala sta, da sta ga lažno udarjala, se pretvarjala, da sta ga polila z belilom in po naročilu uporabljala rasistične in homofobne žaljivke.