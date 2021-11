Igralec Kal Penn je zaročen: Partnerja imam že enajst let

Kal Penn , ki je gledalce navduševal v serijah, kot so Kako sem spoznal vajino mamo, Veliki pokovci, Zdravnikova vest , poznamo pa ga tudi iz filmov Zadeta modela , je iskreno spregovoril za ameriško revijo People. Povedal je, da je homoseksualec, srečen v stabilni zvezi z Joshem , ta pa traja že enajst let. Pred kratkim se je celo zaročil, tako da bo že kmalu tudi poročen moški.

Par se je spoznal, ko si je igralec vzel premor od igralskih obveznosti in se v Belih hiši zaposlil v času predsedniškega mandata Baracka Obame. O ljubezenski zvezi z izbrancem je nekaj odstavkov spisal tudi v svoji knjigi spominov z naslovom You Can’t Be Serious.