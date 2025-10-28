Svetli način
Tuja scena

Igralec Kelsey Grammer pri 70 letih dobil osmega otroka

Los Angeles, 28. 10. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 2 urama

Zvezdnik serije Frasier, Kelsey Grammer, je znova oče. 70-letni igralec je razkril, da sta se z ženo Kayte Walsh nedavno razveselila sina. To je njegov osmi otrok in četrti, ki ga ima s 46-letnico. Igralec je povedal, da sta fantka poimenovala Christopher, novico, da znova pričakujeta naraščaj, pa je v javnost prišla junija, ko so nekdanjo stevardeso opazili z nosečniškim trebuščkom.

Kelsey Grammer je še osmič oče. Zvezdnik serije Na zdravje je nedavno gostoval v podkastu Pod Meets World, kjer je voditeljem razkril, da sta se z ženo Kayte Walsh razveselila sina Christopherja. "To je bilo pred tremi dnevi. Družini se je pravkar pridružil Christopher," je povedal Danielle Fishel, Willu Friedle in Riderju Strongu.

Kelsey Grammer in Kayte Walsh sta dobila četrtega skupnega otroka.
Igralec je prvega otroka dobil leta 1983 s takratno ženo Doreen Alderman. Njuna hčerka Spencer ima sedaj 43 let. Po ločitvi leta 1990 je s takratnim dekletom Barrie Buckner dobil drugega otroka. Ker se tudi ta zveza ni obdržala, se je na kratko poročil z Leigh-Anne Csuhany, nato pa z resničnostno zvezdnico Camille Grammer dobil sina in hčerko, katerih skrbništvo si delita. V času, ko je še bil poročen s Camille, je imel afero s sedanjo ženo, leta 2011 pa z njo stopil tudi pred oltar. Skupaj imata sedaj štiri otroke.

Novica, da bo zvezdnik še osmič oče, je v javnost prišla junija, ko so 46-letno nekdanjo stevardeso v Londonu opazili nosečo. Kot je takrat za Daily Mail povedal vir blizu zakoncev, je bil zvezdnik navdušen, da se bo njegova družina znova povečala, saj naj bi se želel z vzgojo mlajših otrok odkupiti, kar je zamudil pri starejših, ko je dajal prednost karieri pred družinskim življenjem.

ivo105
28. 10. 2025 17.46
+2
Egoizem bogatih sprevržencev je tako velik, da škodi celo njihovim potomcem.
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
28. 10. 2025 17.49
a volit rdeče pa ni sprevrženo
ODGOVORI
0 0
r h
28. 10. 2025 17.37
+1
In potem se sprašujemo, kam gre svet. Le kaj bo imel ta otrok od svojega očeta. Ko ga bo najbolj potreboval, ga bo očetove vzode učila ulica, enostranska skupna druženja pa bodo mogoča le na pokopališču.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
28. 10. 2025 17.36
+2
a je res potrbno imeti 8 otrok pri 8ih miljadah ljudi?
ODGOVORI
2 0
maco 1
28. 10. 2025 17.36
čuvaj ga,kot bi bil tvoj.
ODGOVORI
0 0
mertseger
28. 10. 2025 17.33
+2
Bogi otroci, da bo samo dedka gledal ki bo umrl še predno bo polnoleten.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
28. 10. 2025 17.24
Gotovo je od poštarja
ODGOVORI
0 0
