Igralec Kelsey Grammer pri 70 letih dobil osmega otroka

Zvezdnik serije Frasier, Kelsey Grammer, je znova oče. 70-letni igralec je razkril, da sta se z ženo Kayte Walsh nedavno razveselila sina. To je njegov osmi otrok in četrti, ki ga ima s 46-letnico. Igralec je povedal, da sta fantka poimenovala Christopher, novico, da znova pričakujeta naraščaj, pa je v javnost prišla junija, ko so nekdanjo stevardeso opazili z nosečniškim trebuščkom.

Kelsey Grammer je še osmič oče. Zvezdnik serije Na zdravje je nedavno gostoval v podkastu Pod Meets World, kjer je voditeljem razkril, da sta se z ženo Kayte Walsh razveselila sina Christopherja. "To je bilo pred tremi dnevi. Družini se je pravkar pridružil Christopher," je povedal Danielle Fishel, Willu Friedle in Riderju Strongu.

Kelsey Grammer in Kayte Walsh sta dobila četrtega skupnega otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec je prvega otroka dobil leta 1983 s takratno ženo Doreen Alderman. Njuna hčerka Spencer ima sedaj 43 let. Po ločitvi leta 1990 je s takratnim dekletom Barrie Buckner dobil drugega otroka. Ker se tudi ta zveza ni obdržala, se je na kratko poročil z Leigh-Anne Csuhany, nato pa z resničnostno zvezdnico Camille Grammer dobil sina in hčerko, katerih skrbništvo si delita. V času, ko je še bil poročen s Camille, je imel afero s sedanjo ženo, leta 2011 pa z njo stopil tudi pred oltar. Skupaj imata sedaj štiri otroke.