Igralec Ken Jeong doniral družinam žrtev streljanja v Atlanti

Ken Jeong je podprl azijsko skupnost in približno 42 tisoč evrov doniral družinam, ki so pred dnevi v streljanju v Atlanti izgubile svojce. 51-letni igralec je znesek razdelil družinam žensk z imeni Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie TanterYong Yue, to pa je storil pod svojim rojstnim imenom Kendrick Kang-Joh Jeong.