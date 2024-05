Igralec Kevin Costner se je zaradi ločitve zaposlil s snemanjem filmov

Režiser se ni predal in je nadaljeval s snemanjem in financiranjem filmskih uspešnic, pri čemer je rekel, da ne more spustiti vrvi iz rok. Pojasnil je: "Ne glede na to, kako močno je moje srce na tleh, ne glede na to, kako zlomljen sem lahko vsakodnevno ... Imam določeno stopnjo odgovornosti do tistih, ki sodelujejo pri teh projektih." Zvezdnik ni delil nobenih nadaljnjih podrobnosti o svoji ločitvi, čeprav je rekel, da se je v zadnjem času v njegovem življenju zgodilo veliko."Trenutno se gledam v temi in si govorim: Ali boš prekleto vstal in končal? Vstani, vstani, Kevin. Poberi se in se spopadi s tem in najdi veselje v dnevu, ko vidiš svoje otroke, kako se igrajo, medtem ko si ti tukaj. In potem delaj, da dokončaš to stvar."