Igralec Kevin Hart z Willom Smithom o nezvestobi

V posebni epizodi oddaje Red Table Talk, ki se je odvila na očetovski dan – tega so v Ameriki praznovali 20.junija – je Kevin Hart v pogovoru z Willom Smithom odkrito spregovoril o svoji nezvestobi in se opravičil za svoje napake. Kevin je priznal, da ni vedel, kako močno bo z dejanji prizadel svoje otroke.

Oče 16-letne Heaven, 13-letnega Hendrixa, triletnega Kenza in osemmesečne Kaori je v pogovoru dejal, da je bilo težko: "Ne zavedaš se, kako močno lahko tvoje napake vplivajo na ostale. Ko so v situacijo vpleteni otroci, so občutki in čustva popolnoma drugačni." Kevin se je ženi Enniko in otrokom opravičil za svojo nezvestobo, nezvestobe pa ga je v tistem času obtožila tudi bivša žena Torrei Hart – varal naj bi jo prav s sedanjo ženo Enniko.