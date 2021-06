'Gunther' iz Prijateljev se bori z rakom v četrtem stadiju

Tyler, ki je trenutno v procesu kemoterapije, je dejal, da se je združitve Prijateljev prek Zooma udeležil, ker ni želel pokvariti vzdušja z razkrivanjem svojih fizičnih omejitev. ''Bilo je grenko-sladko. Bil sem zelo srečen, ker sem bil vključen. To, da nisem tam tudi fizično, je bila moja odločitev. Nisem želel, da pride do trenutka, ko nekdo pove: 'Oh, mimogrede, Gunther ima raka,''' je bil iskren igralec.

Zdravniki so zvezdnika na začetku zdravili s hormonsko terapijo, ki se je po njegovih besedah čudovito obnesla in delovala kakšno leto, kasneje pa se je bolezen razširila na kosti in hrbtenico, kar je povzročilo paralizo. ''Moj cilj je bil, da letos doživim svoj 59. rojstni dan, ki je bil 28. maja. Moj novi cilj je, da z novico o svoji bolezni pomagam še komu, da bolezen pri sebi pravočasno odkrije. To je moj edini razlog, da sem o tem spregovoril. To je moja nova vloga.''