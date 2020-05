Igralec, ki so mu po zapletu s covid-19 amputirali nogo, se je zbudil iz kome

Zdaj, po več tednih umetne kome, se je igralec prebudil."Prijatelji, Nick je zbujen!" je zapisala plavolaska in nadaljevala, "zdravniki so danes potrdili, da se je prebudil iz kome. Bila sem presrečna, ko so mi javili." Dopisala je, da je igralec pri zavesti in da razume, kaj mu zdravstveno osebje govori ter da sledi manjšim navodilom."Končno je vse videti tako, kot mora. A to je tako težko, ne smeš se preveč veseliti, ker je za nami težka pot. Kakšen čudež!"Amanda je v eni od objav napisala, da si izjemno želi, da bi bilo vse v redu, in da je njena največja želja, da bi lahko 10. junija skupaj praznovali prvi rojstni dan njunega edinčka.

Nicka so v bolnišnico pripeljali 1. aprila, saj je kazal znake pljučnice. Test je pokazal, da ima koronavirus. Po zapletih so mu morali zdravniki očistiti pljuča, saj so bila hudo vneta in so ogrožala njegovo življenje. Po čiščenju pljuč se Nick ni zbudil vse do sredine maja. Vmes se kri ni strjevala, kot so zdravniki pričakovali, kar je vodilo do strdkov v desni nogi in posledično do amputacije. Nekaj tednov po amputaciji pa so nesrečnemu 41-letniku morali vstaviti še začasni srčni spodbujevalnik.