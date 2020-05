Igralec, ki so mu po okužbi s covid-19 amputirali nogo, z novo okužbo pljuč

Nekaj dni po tem, ko je Amanda Kloots na Instagramu prijatelje in oboževalce prosila, da naj molijo za zdravje in življenje njenega moža Nicka Cordera , je prišlo do novih zapletov. "Samo na hitro o Nicku. Za nami je težek teden," je povedala Klootsova in dodala: "Nick je dobil novo okužbo pljuč v preteklem tednu. Počasi okreva, kar je super."

"Dan za dnem, uro za uro, vsakič je bolje. Počasi se vrača v stanje, v katerem je bil pred infekcijo," je še povedala. Amanda upa, da bo njen 41-letni mož počasi popolnoma okreval in da bodo končno lahko šli skupaj domov. "Upamo, da bo lahko kmalu zmanjšal količino zdravil in da ga bodo lahko odklopili iz naprav, na katerih je. Za zdaj upamo na počasno, a ustaljeno pot do okrevanja."

Dopisala je, da je ponosna na svojega moža, ker se bori in dodala, da je sama zelo utrujena. "Izmučena sem tako fizično kot tudi psihično. To je najhujše potovanje, a sva še vedno tu in še vedno se borimo. Rada bi vas spodbudila: objemite svoje ljubljene, resnično jih objemite in jih ne spustite. Naredite to za Nicka."