Kirk Douglas praznuje 103. rojstni dan. Njegov sin, Michael Douglas, mu je želel prirediti veliko rojstnodnevno zabavo, a je 103-letnik izrazil željo po intimni večerji z družinskimi člani.

Upokojeni ameriški igralec Kirk Douglas se je rodil v New Yorku kot Issur Danielovitch leta 1916, pred natanko 103 leti. Njegova starša sta bila judovska imigranta iz današnje Belorusije. Kirk je odraščal v revnem getu, a je bil prizadeven učenec in dober športnik, ki je posedoval dovolj igralskega talenta, da si je prislužil igralsko štipendijo. Zaigral je v nekaj manjših broadwayskih prireditvah, nato pa se je leta 1941, ob začetku druge svetovne vojne, pridružil ameriški mornarici, kjer je ostal do leta 1945. Po koncu vojne se je vrnil h gledališču in radiu ter leta 1946 zaigral v filmu The Strange Love of Martha Ivers. Po slednjem so se mu ponudile številne druge filmske in televizijske vloge, s katerimi se je zapisal med zvezde, danes pa velja za enega redkih živih igralcev iz obdobja nekdanje filmske industrije Golden Age.

Ameriški igralec Kirk Douglas praznuje 103. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Legendarni igralec, ki je v svoji bogati karieri nanizal številne televizijske in filmske uspešnice, je po pisanju tujih medijev želel praznovati v intimnem krogu svojih najbližjih, čeprav je imel njegov sin Michael Douglasnekoliko drugačne načrte. Kot je namreč pojasnil v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmela, je očetu nameraval prirediti veliko slavje, saj je ''103. leto velika številka, ki si zasluži veliko zabavo.'' Od prvotne namere naj bi ga odvrnil oče Kirk, ki naj bi dejal, da ima dovolj ''pompoznih zabav'' in da bi raje praznoval le s tesnimi družinskimi člani.''Večerja bo povsem dovolj in pripeljite otroke,''naj bi po Michaelovih besedah povedal 103-letnik.

Kirk Douglas julija letos pred hišo v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Kirk je od leta 1954 poročen z ameriško filantropistko, producentko in priložnostno igralko Anne Buydens, ki je aprila letos praznovala svoj 100. rojstni dan. Kirk in Anne sta v dolgoletnem zakonu postala starša dvema otrokoma: Petru in Ericu Douglasu, Kirkova starejša sinova Michael in Joel pa sta plod njegovega preteklega zakona z Diano Love Dill.

Kirk Douglas s sinom Michaelom in vnukom Cameronom. FOTO: Profimedia

Kirkov vnuk in Michaelov sin, 40-letni Cameron Douglas, je na svojem uradnem Instagram profilu delil fotografijo, na kateri je poziral s slavljencem in poleg zapisal: ''Vse najboljše dedi ... Si darilo celemu svetu, moja vodilna luč in moj navdih. Rad te imam. Od 103 do večnosti.''