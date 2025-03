Igralec Laurence Fox obtožen spolnega napada

Britanski igralec Laurence Fox se bo moral 24. aprila na sodišču v Londonu zagovarjati zaradi obtožb spolnega napada. Kot poročajo britanski mediji, 46-letnemu zvezdniku, ki je nastopil v filmih Luknja, My Son Hunter in Ljubljena Jane, v primeru obsodbe grozi dveletna zaporna kazen in uvrstitev na seznam Registra spolnih prestopnikov.