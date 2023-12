Igralec leto po hudi nesreči obiskal zdravnike, ki so mu rešili življenje

Vstop v leto 2023 je zaznamovala huda nesreča igralca Jeremyja Rennerja, ki se je sedaj vrnil v bolnišnico, kjer mu je zdravstveno osebje rešilo življenje in se vsem zahvalil za "ljubezen, življenje in blagoslove". 52-letni Marvelov zvezdnik si je v nesreči zlomil več kot 30 kosti, potem ko ga je na prvi dan novega leta v spletu nesrečnih okoliščin povozil šesttonski snežni plug.

Igralec Jeremy Renner se je med vožnjo po mestu Reno ustavil v bolnišnici, kjer mu je zdravstveno osebje pred letom dni rešilo življenje. "Po Renu se vozim z veseljem, blagoslovi in pico," je na Instagram zapisal igralec. "Ustavil sem se, da sem se srečal z otroki superjunaki, prvimi posredovalci, zdravniki in medicinskim osebjem bolnišnice Renown. Izkazal sem jim spoštovanje in počastil ljubezen, življenje in blagoslove, ki nam jih prinašajo. Hvala vam in celotni skupnosti, ki je skrbela zame. Za vedno bom vaš dolžnik."

Spomnimo, vstop v leto 2023 je zaznamovala huda nesreča igralca, ki se je odvila v okolici njegove hiše v Renu. 52-letni Marvelov zvezdnik si je zlomil več kot 30 kosti, potem ko ga je na prvi dan novega leta v spletu nesrečnih okoliščin povozil šesttonski snežni plug, s katerim je čistil novozapadli sneg na svojem in sosednjem dvorišču. Igralec je bil po nesreči s helikopterjem prepeljan v bolnišnico, kjer je bil v življenjski nevarnosti, a se je izvlekel, po skoraj letu dni pa je za njim težko okrevanje.

Renner je v nesreči med drugim utrpel zlom obeh gležnjev in desnega kolena, zlomil si je kar osem reber na štirinajstih mestih, doživel je zlom ramena in očesne votline, sesedlo se mu pljučno krilo, poškodoval si je tudi jetra. O dogodku, ki je spremenil njegovo življenje, je Renner mesece po nesreči spregovoril z novinarko Diane Sawyer. V prvem televizijskem pogovoru po nesreči je razkril, da se dogodka in bolečine v celoti spominja, saj da je bil ves čas pri zavesti.