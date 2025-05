Igralec Liev Schreiber ponosen na transspolno hčerko: To ni nič tako posebnega

"Kai je bila vedno tisto, kar Kai je," je dejal 57-letni zvezdnik in nadaljeval: "Najbolj pomemben trenutek pa je bil, ko nas je prosila, naj jo nazivamo z zaimkom za ženski spol." Schreiber je nato dodal, da se mu to ni zdelo nič posebnega, saj je bila Kai že dolgo časa bolj ženstvena. 16-letnica se je marca prvič sprehodila po modni brvi, ko je na tednu mode v Parizu predstavljala kolekcijo modne hiše Valentino, takrat pa se ji je na družbenem omrežju poklonil tudi oče, ki je pod njeno objavo zapisal, da je blestela, pozneje pa oštel tiste, ki so njegovo hčer kritizirali, da je priložnost dobila samo zato, ker ima slavne starše.

Kot je povedal igralec, njegova hči svojo identiteto sprejema kot še nikoli. "Kai je borka. Pomembno je, da pove, da je trans, in se tega ne sramuje," je dejal za Variety , ko pa so ga prosili za nasvet staršem otrok, ki se identificirajo kot trans, pa je previdno izbral svoje besede: "Ne poznam pravega odgovora na to. Ne vem, kako se počuti nek drug oče, ki ima trans otroka. Ne vem, kako je bil kdo drug vzgojen, v kaj verjame in kakšno duhovno življenje živi. Nočem prestopiti meje."

Se je pa zvezdnik raje navezal na to, da je Kai 16-letna najstnica: "Najstniki so prava nočna mora. Težko je z njimi. Ni pomembno, ali so trans ali ne, bodo pa prestali tudi ta leta. Kai je zelo odkrita in živahna."

Ob pogostih političnih in družbenih napadih, ki jih doživlja trans skupnost, pa 57-letnik ostaja poln upanja, da se bo to spremenilo: "S tem se nočem preveč ukvarjati. Po eni strani nočem pogrevati strahu in tesnobe. Na svetu je dovolj stvari, zaradi katerih nas mučita tesnoba in strah." Kljub temu pa se zaveda, kako pomembna je podpora za mlade transspolne osebe, ki morda nimajo dovolj resursov ali ljubljenih, ki bi jih podpirali.