Igralec Liev Schreiber se je razveselil svojega tretjega otroka

"Rodila se je zgodaj zjutraj 27. avgusta in od takrat je vsak dan sanjski," je še pripisal Schreiber in v objavi označil Neisenovo. Zvezdnik je s sledilci delil tudi nekaj podrobnosti o tem, kako se novorojenka in mamica počutita: "Mamica in dojenčica sta super srečni in zdravi. Hvala vsem za ljubezen in podporo."

Neisenova še ni javno komentirala rojstva Hazel Bee. Njena zadnja objava na Instagramu je fotografija, objavljena 23. avgusta, nekaj dni pred rojstvom njune hčerke, na kateri se na črno-belem posnetku njenega rastočega trebuščka dotika pasja šapa. "Najboljša prijatelja," je pripisala pod sliko.