Igralec Magičnih živali zaradi spolnega napada obsojen na tri leta zapora

Kot poroča BBC, naj bi se igralec branil z besedami, da je ženski želel le pomagati po tem, ko se je počutila slabo. A dokazi so govorili drugačno zgodbo. V njenih spodnjicah so našli sledi njegovega DNK-ja. "Sodišče mora pokazati, da so ženske lahko varne pred spolnimi kaznivimi dejanji. Kaznivo dejanje, zaradi katerega ste spoznani za krivega, je mladi ženski povzročilo veliko stisko in hude posledice. Bilo ji je slabo in je mislila, da ji je pijačo zastrupil nekdo v klubu, ki ga je obiskala to noč. Porota je sprejela odločitev, da ste storili grozno dejanje in da je edina ustrezna kazen zapor,"je na sojenju povedal sodnik Tom Hughes.