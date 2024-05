Igralec Martin Freeman po 38 letih opustil vegetarijanstvo

Igralec Martin Freeman , ki je zaigral v seriji Sherlock in Pisarna , je že kot najstnik leta 1986 postal vegetarijanec, a se je v zadnjih letih vrnil k uživanju mesa. 52-letni zvezdnik je dejal, da je bil razlog, da je prenehal jesti meso, ta, da ni želel jesti živali, sedaj pa se je vrnil k uživanju mesa, ker so njegovi nadomestki lahko zelo predelana hrana.

"Poskušam jesti manj predelane hrane," je dejal v podkastu Dish z Nickom Grimshawom in profesionalno kuharico Angelo Hartnett. V epizodah se voditeljema gostje pridružijo pri mizi, tokrat pa so skupaj jedli testenine z bolonjsko omako. Igralec je povedal, da bi to lahko bila prva 'prava' bolonjska omaka, ki jo je kdaj jedel, čeprav je njegova mama precej dobra kuharica, je še dodal.

Vrnitev k prehrani z mesnimi izdelki je bila zanj nekaj novega, zanjo pa se je odločil v zadnjih nekaj mesecih, je dejal. Rekel je, da je vedno jedel zelenjavne nadomestke, za katere je dejal, da so bili dobri. "To je smešno, ker imam rad stvari, ki nadomeščajo meso, vendar imam zadržek glede njih, saj so to lahko zelo predelane stvari," je povedal o teh živilih.