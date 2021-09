Igralec Neil Patrick Harris in njegov mož praznujeta obletnico poroke

Igralec Neil Patrick Harris in njegov mož David Burtka praznujeta sedmo obletnico poroke. Par se je pred kratkim mudil na počitnicah v Evropi, obletnico pa sta obeležila z objavama na družbenem omrežju Instagram. Igralec in kuharski mojster sta sicer par postala deset let pred poroko, letošnje leto pa sta tako praznovala 17 let zveze.

48-letni igralec Neil Patrick Harris je z objavo na družbenem omrežju Instagram javno obeležil sedmo obletnico poroke z možem Davidom Burtko. Ob fotografiji, na kateri sta oba v plavalnih hlačah, je pripisal, da sta se pred sedmimi leti poročila v Italiji, letošnje poletje pa sta plavala v hrvaškem morju. Ob fotografiji je Harris označil, da je ta bila posneta na Hvaru.

"Pred sedmimi leti sva se poročila v Italiji, prejšnji teden pa sva plavala v hrvaškem morju. Kdo ve, kje bova pristala naslednjič, a na svetu ni človeka, s katerim bi raje potoval kot s tabo, David Burtka. Tvoj avanturistični duh, združen s skrbnostjo, me vedno znova navduši," je zapisal Harris.

PREBERI ŠE Na Hrvaškem dopustuje tudi slavni igralec Neil Patrick Harris

"Najina otroka imata srečo, da sta obdana s tvojo ljubeznijo, predanostjo in tvojim duhom. Vsi smo. Vse najboljše za obletnico. Komaj čakam, da vidim, kaj naju čaka v prihodnosti," je zapis zaključil 48-letni igralec.

Burtka je objavo komentiral z: "Tako zelo te ljubim."

Obletnico pa je z objavo na Instagramu obeležil tudi 46-letni kuharski mojster. Delil je tri poročne fotografije izpred sedmih let, ob njih pa zapisal: "Pred sedmimi leti sem se poročil s svojim sanjskim moškim. Hvala, da si najboljši mož, kar si ga fant lahko želi. Ljubim te bolj kot kadar koli. Še na sedem naslednjih let."

PREBERI ŠE Družina Neila Patricka Harrisa se je povečala za psičko Ello

Harris in Burtka sta bila par deset let, preden sta leta 2014 v Italiji stopila pred oltar. Intimno poroko je vodila režiserka serije Kako sem spoznal vajino mamo, Pam Fryman. Pred poroko sta Neil in David postala starša dvojčkov Harper Grace in Gideona Scotta, ki sta ju dobila leta 2010 s pomočjo nadomestne matere.