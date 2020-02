Igralec ni ponosen na svoje vzgojne metode: Priznam, kriv sem

Igralec Martin Freeman je v intervjuju za The Times, ki ga je imel v okviru promocije nove serije Breeders, priznal, da občasno kriči na svoje otroke. Zvezdnik ima skupaj z nekdanjo partnerko Amando Abbington dva otroka, ki sta stara 11 in 14 let. "Eno od pravil je, da svojih otrok ne tepeš in nanje ne kričiš in preklinjaš. Ampak priznam, kriv sem," je dejal.