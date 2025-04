Igralec Nick Moran zaradi hude poškodbe hrbtenjače prestal nujno operacijo

Igralca Nicka Morana, ki je najbolj znan po vlogi v franšizi Harry Potter, so nedavno zaradi hude poškodbe hrbtenjače prepeljali v bolnišnico. 55-letnikovo življenje ni več ogroženo, a stanje ostaja resno, poroča Page Six. Kot je za Daily Mail povedal njegov prijatelj Terry Stone, je igralec že prestal nujno operacijo.

Igralec Nick Moran, ki je znan tudi po filmih Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki, Zgodbe Creationa in Renegades, je prestal nujno operacijo hrbtenjače. Kot je v izjavi za Daily Mail povedal njegov prijatelj Terry Stone, si je 55-letni igralec poškodoval vrat, pozneje pa so ugotovili, da gre za poškodbo hrbtenjače, kar vpliva na govor in zmožnost hoje.

Nick Moran je že prestal nujno operacijo hrbtenjače in okreva v domači oskrbi. FOTO: Profimedia icon-expand

"Govoril sem s članom njegove družine, ki mi je povedal, da si je nekako poškodoval vrat, kar pa je povezano s hrbtenjačo in vpliva na govor in hojo," je povedal Stone in dodal: "Nickovo dekle mu je govorilo, da mora na pregled k zdravniku, on pa je kot pravi moški vztrajal, da bo poškodbo pozdravil z obhladki. Ko je vendarle šel k zdravniku, pa so ga poslali na nujno operacijo, ker je bilo ogroženo njegovo življenje." Kot je razkril, igralec že okreva po operaciji, a so ga zdravniki pred posegom opozorili, da obstaja možnost, da ne bo več hodil ali govoril. "Ni v najboljšem zdravstvenem stanju, a ko je prestal operacijo, sem si oddahnil, saj se je odločil, da raje ne bo hodil ali govoril kot pa bi umrl," je še povedal Stone.

Nick Moran FOTO: Profimedia icon-expand

Zdravniki so med operativnim posegom Moranu odstranili štiri vratna vretenca in jih nadomestili z umetnimi. "Bila je mikro operacija, ker pa je v vratu in hrbtenjači toliko živčevja, je bil poseg toliko bolj zapleten in je povečalo možnost, da morda ne bo več hodil ali govoril," je še razkril igralčev prijatelj, ki pa skupaj s 55-letnikovo družino verjame, da je bila operacija uspešna, a Morana čaka dolgo okrevanje. "Začel je govoriti, kar je dober znak, a se mu jezik zapleta kot 100-letniku. Imam vratno opornico in počasi napreduje," je še dodal Stone. Da je zvezdnik prestal operacijo, je za Daily Mail potrdil tudi igralčev tiskovni predstavnik, ki je v izjavi dejal: "Nick je pred tednom prestal nujno operacijo hrbtenjače, ta pa s seboj nosi običajna tveganja. Vse je potekalo v redu, zato se je vrnil v domačo oskrbo in je na poti okrevanja."