Igralec Noel Clarke aretiran zaradi suma poskusa posilstva

Noel Clarke se sooča z novimi obtožbami. Britanskega igralca so zaradi suma poskusa posilstva nedavno aretirali, kot so sporočili z Metropolitanske policije, pa obtožbe zoper 50-letnika segajo v leto 2007. Domnevnega spolnega napada v Londonu ga obtožuje ženska, ki je bila takrat v 20. letih.

Noel Clarke je na policijo prišel v spremstvu žene in odvetnika. FOTO: Profimedia

"Zaradi suma poskusa posilstva in spolnega napada smo aretirali moškega v 50. letih. Zaslišali so ga detektivi. Aretacija je povezana z obtožbami, ki segajo v leto 2007, domnevni napad pa se je zgodil v Londonu na žensko, ki je bila v 20. letih. Moškega smo zaslišali tudi v povezavi z obtožbami vojerizma, zaradi katerih je bil aretiran že septembra 2025. Prekršek je povezan z domnevnimi obtožbami iz leta 2013, ki naj bi se prav tako zgodil v Londonu. Moški je bil nato izpuščen na prostost, preiskava pa se nadaljuje," je v izjavi za javnost sporočila policija. Zvezdnika naj bi na policijsko postajo pospremila žena in odvetnik.

Obtožbe so ga stale kariere

Clarke je zaslovel z vlogo v seriji Doctor Who, v kateri je nastopal med leti 2005 in 2010, uveljavljal pa se je tudi kot scenarist, producent in režiser. Ko je Guardian leta 2021 objavil obtožbe več žensk, s katerimi je v minulih letih delal, te pa so trdile, da jih je spolno nadlegoval, je njegova kariera doživela strm padec.

Igralec je pozneje Guardian tožil zaradi obrekovanja, a tožbo izgubil, sodnik pa je odločil, da mora časopisu plačati 3,5 milijona evrov za stroške sojenja. Clarke, ki se je med sojenjem zastopal sam, je sodišču povedal, da meni, da so sodni stroški Guardiana pretirani in da bi jih bilo treba znižati. Ker pa so z Guardiana sporočili, da so njihovi stroški znašali enkrat več, bo osramočeni igralec najverjetneje moral seči globlje v žep, kot je bilo sprva ocenjeno.