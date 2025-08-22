Igralec Noel Clarke izgubil tožbo zoper The Guardian

Sodnik je razveljavil tožbo igralca Noela Clarkea zoper The Guardian, ob tem pa v obrazložitvi dejal, da je časopis uspešno branil serijo objavljenih člankov na podlagi iskanja resnice in javnega interesa. Urednica časopisa je pozneje dejala, da gre za zasluženo zmago za vse ženske, ki so trpele, in za pomemben mejnik za preiskovalno novinarstvo.
Razsodba je pritrdila, da je vsak objavljen članek poročal o resničnih dejstvih, sodnica Steyn: "Upoštevala sem nekatere dokaze gospoda Clarkea, a na koncu spoznala, da ni niti zanesljiva ali kredibilna priča." Med sojenjem, ki je potekalo v začetku leta, je igralčeva zagovorniška ekipa trdila, da so obtožbe, da je Clarke 'serijsko zlorabljal ženske', neresnične ter da je žrtev nezakonite zarote.
The Guardian je v svojem zagovoru dejal, da so novinarji pred objavo sedmih člankov in podkasta, zaradi katerih jih je igralec tožil, izvedli vestno preiskavo. Sojenje je trajalo šest tednov, v tem času pa je pred sodnico stopilo več žensk, ki so bile žrtve zvezdnikovega spolnega nadlegovanja. 49-letnik je imel možnost, da je v treh zaslišanjih predstavil svoje dokaze in zanikal obtožbe nadlegovanja in neprimernega obnašanja do žensk.
Odgovorna urednica The Guardiana Katherine Viner je v izjavi poudarila, da gre za pomemben boj in zmago. "Globoko preiskavo je opravilo nekaj najboljših novinarjev The Guardiana, ki so delali neustrašno in z odgovornostjo. Kot je razvidno iz razsodbe, je bila naša preiskava temeljita in poštena, tako kot mora biti, saj novinarstvo služi javnemu interesu. Upam, da bo to vlilo poguma ženskam, ki so se znašle v podobnih situacijah in iz strahu pred posledicami nimajo poguma, da bi o tem spregovorile."
Clarke je zaslovel z vlogo Mickeyja Smitha v seriji Doctor Who, ki je nastajala med leti 2005 in 2010. Nastopil je tudi v več filmskih uspešnicah. Kot igralec, režiser in scenarist je postal pomembna oseba britanske filmske industrije. Leta 2009 je prejel nagrado Bafta za vzhajajočo zvezdo, leta 2021 pa je bil nagrajen z Bafto za izjemen prispevek k britanski filmski industriji. Nagrado in članstvo v Britanski filmski akademiji so mu po objavi odvzeli.
