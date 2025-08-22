Svetli način
Tuja scena

Igralec Noel Clarke izgubil tožbo zoper The Guardian

London, 22. 08. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Britanski igralec Noel Clarke je izgubil tožbo zaradi obrekovanja zoper The Guardian, potem ko je založnika časopisa tožil zaradi objave obtožb spolnega nadlegovanja. Zvezdnik serije Doctor Who je tožbo vložil po objavi serije člankov iz leta 2021, v katerih so trdili, da je 49-letnik izrabil svojo moč v filmski in zabavni industriji, da je izrabljal ženske.

Sodnik je razveljavil tožbo igralca Noela Clarkea zoper The Guardian, ob tem pa v obrazložitvi dejal, da je časopis uspešno branil serijo objavljenih člankov na podlagi iskanja resnice in javnega interesa. Urednica časopisa je pozneje dejala, da gre za zasluženo zmago za vse ženske, ki so trpele, in za pomemben mejnik za preiskovalno novinarstvo.

Noel Clarke je izgubil tožbo zoper The Guardian.
Noel Clarke je izgubil tožbo zoper The Guardian. FOTO: Profimedia

Razsodba je pritrdila, da je vsak objavljen članek poročal o resničnih dejstvih, sodnica Steyn: "Upoštevala sem nekatere dokaze gospoda Clarkea, a na koncu spoznala, da ni niti zanesljiva ali kredibilna priča." Med sojenjem, ki je potekalo v začetku leta, je igralčeva zagovorniška ekipa trdila, da so obtožbe, da je Clarke 'serijsko zlorabljal ženske', neresnične ter da je žrtev nezakonite zarote.

The Guardian je v svojem zagovoru dejal, da so novinarji pred objavo sedmih člankov in podkasta, zaradi katerih jih je igralec tožil, izvedli vestno preiskavo. Sojenje je trajalo šest tednov, v tem času pa je pred sodnico stopilo več žensk, ki so bile žrtve zvezdnikovega spolnega nadlegovanja. 49-letnik je imel možnost, da je v treh zaslišanjih predstavil svoje dokaze in zanikal obtožbe nadlegovanja in neprimernega obnašanja do žensk.

Preberi še Zakaj igralec Noel Clarke toži časopis The Guardian?

Odgovorna urednica The Guardiana Katherine Viner je v izjavi poudarila, da gre za pomemben boj in zmago. "Globoko preiskavo je opravilo nekaj najboljših novinarjev The Guardiana, ki so delali neustrašno in z odgovornostjo. Kot je razvidno iz razsodbe, je bila naša preiskava temeljita in poštena, tako kot mora biti, saj novinarstvo služi javnemu interesu. Upam, da bo to vlilo poguma ženskam, ki so se znašle v podobnih situacijah in iz strahu pred posledicami nimajo poguma, da bi o tem spregovorile."

Clarke je zaslovel z vlogo Mickeyja Smitha v seriji Doctor Who, ki je nastajala med leti 2005 in 2010. Nastopil je tudi v več filmskih uspešnicah. Kot igralec, režiser in scenarist je postal pomembna oseba britanske filmske industrije. Leta 2009 je prejel nagrado Bafta za vzhajajočo zvezdo, leta 2021 pa je bil nagrajen z Bafto za izjemen prispevek k britanski filmski industriji. Nagrado in članstvo v Britanski filmski akademiji so mu po objavi odvzeli.

