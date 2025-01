Igralec o podobnosti z zapornikom: Še nikoli nisem dobil toliko sporočil.

Podoba Luigija Mangioneja , ki je obtožen umora izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthCare Briana Thompsona , je v koncu preteklega leta preplavila splet. Nedolgo zatem je telefon igralca Dava Franca skoraj pregorel. Prijatelji in znanci so mu namreč pričeli pošiljati sporočila, v katerih so mu dali jasno vedeti, da sta si z zapornikom zelo podobna. "Še nikoli v svojem življenju nisem dobil toliko sporočil. Še nikoli o ničemer."

Ne le namigi o podobnosti med dvema moškima, predmet pogovorov je hitro postal potencialen film ali serija o Luigiju, v katerem bi glavno vlogo lahko odigral Dave. "Zaenkrat uradnih ponudb še ni bilo," je v enem od intervjujev dejal igralec. "To so le ideje prijateljev in vseh, ki imajo mojo telefonsko številko."

Spomnimo, Luigi Mangione se je 23. decembra prvič zglasil na sodišču v New Yorku in se izrekel za nedolžnega. Poleg umora je med drugim obtožen tudi terorizma. V primeru obsodbe bi mu lahko grozila dosmrtna ali celo smrtna kazen. 26-letnik je s svojim dejanjem požel precej odobravanja v ameriški javnosti in zlasti na družbenih omrežjih spodbudil izraze sovraštva do zdravstvenih zavarovalnic, ki v ZDA pogosto zavračajo plačila posegov in onemogočajo dostop do zdravstvenih storitev za manj premožne.