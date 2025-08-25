Igralec o prvi emmyjevi nominaciji: Hčerki nista niti malo navdušeni

Angleški filmski zvezdnik Jason Isaacs se je nedavno razveselil svoje prve nominacije za prestižno televizijsko nagrado emmy. Igralec, ki je navdušil s stransko vlogo v priljubljeni seriji Beli Lotos , je v nedavnem intervjuju z revijo People razkril, da doma pretiranega veselja ob njegovem dosežku ni bilo.

"Trenutno snemam v Dublinu in za nekaj dni sem odpotoval v Montreal, da sem hčerki pomagal sestaviti pohištvo in jo peljal po nakupih za njeno stanovanje. To je vse, kar jo trenutno zanima in tako je tudi prav," se je pošalil igralec in dodal, da hčerki nista niti malo navdušeni nad tem, kar njun oče počne za preživetje. Spomnimo, zvezdnik ima s soprogo Emmo Hewitt dve hčerki, 23-letno Lily in 20-letno Ruby.

Pravzaprav skuša o emmyjevi nominaciji tudi sam razmišljati čim manj. "Ne mislim, da ni neverjetno laskavo in čudovito. Vem le, da to delo opravljam že zelo, zelo dolgo in zelo redko dobiš takšno pozornost," je pojasnil in o vlogi poslovneža, ki se med družinskimi počitniami znajde v velikih finančnih težavah dejal: "Preprosto sem imel fantastično vlogo. Počutil sem se, kot da sem dobil nagrado, že ker sem dobil vlogo in jo lahko odigral in se soočil z vsemi temi izzivi."

Jason Isaacs nasploh ne rad razmišlja o nagradah. Ko razmišlja o letošnji podelitvi emmyjev, priznava, da se boji, da se bo na veliki večer "počutil kot prevarant", še posebej, ker bo obkrožen s "toliko izjemnimi talenti". "Nekako se veselim in bojim hkrati. Vsi so me popolnoma navdušili, ne le ljudje v moji, ampak v vseh kategorijah in tudi tisti, ki niso bili nominirani."