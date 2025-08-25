Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Igralec o prvi emmyjevi nominaciji: Hčerki nista niti malo navdušeni

Los Angeles, 25. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Jason Isaacs si je z vlogo v tretji sezoni Belega lotosa prislužil prvo nominacijo za prestižno televizijsko nagrado emmy. Angleški igralec, ki je med drugim zaigral tudi v franšizi Harry Potter, je razkril, da njegovi hčerki nad dosežkom in njegovim poklicem nasploh nista "niti malo navdušeni".

Angleški filmski zvezdnik Jason Isaacs se je nedavno razveselil svoje prve nominacije za prestižno televizijsko nagrado emmy. Igralec, ki je navdušil s stransko vlogo v priljubljeni seriji Beli Lotos, je v nedavnem intervjuju z revijo People razkril, da doma pretiranega veselja ob njegovem dosežku ni bilo.

Igralec Jason Isaacs s soprogo Emmo Hewitt in hčerkama Lily in Ruby (2017).
Igralec Jason Isaacs s soprogo Emmo Hewitt in hčerkama Lily in Ruby (2017). FOTO: STA

"Trenutno snemam v Dublinu in za nekaj dni sem odpotoval v Montreal, da sem hčerki pomagal sestaviti pohištvo in jo peljal po nakupih za njeno stanovanje. To je vse, kar jo trenutno zanima in tako je tudi prav," se je pošalil igralec in dodal, da hčerki nista niti malo navdušeni nad tem, kar njun oče počne za preživetje. Spomnimo, zvezdnik ima s soprogo Emmo Hewitt dve hčerki, 23-letno Lily in 20-letno Ruby.

Pravzaprav skuša o emmyjevi nominaciji tudi sam razmišljati čim manj. "Ne mislim, da ni neverjetno laskavo in čudovito. Vem le, da to delo opravljam že zelo, zelo dolgo in zelo redko dobiš takšno pozornost," je pojasnil in o vlogi poslovneža, ki se med družinskimi počitniami znajde v velikih finančnih težavah dejal: "Preprosto sem imel fantastično vlogo. Počutil sem se, kot da sem dobil nagrado, že ker sem dobil vlogo in jo lahko odigral in se soočil z vsemi temi izzivi."

Jason Isaacs nasploh ne rad razmišlja o nagradah.  Ko razmišlja o letošnji podelitvi emmyjev, priznava, da se boji, da se bo na veliki večer "počutil kot prevarant", še posebej, ker bo obkrožen s "toliko izjemnimi talenti". "Nekako se veselim in bojim hkrati. Vsi so me popolnoma navdušili, ne le ljudje v moji, ampak v vseh kategorijah in tudi tisti, ki niso bili nominirani."

Jason Isaacs emmy nominacija beli lotos
Naslednji članek

Lacoste za Novaka Đokovića spremenil svoj ikonični logotip

SORODNI ČLANKI

Zasedba serije Beli lotos v slogu proslavila uspeh serije

Humorist o igralkinem odzivu na skeč: Je povsem upravičen

Zvezdnica Belega lotosa o zvezi s soigralcem: Lepo je biti globoko razumljen

Igralki ni bilo do smeha: Skeč je bil zloben in nesramen

'Snemanje filmov o Harryju Potterju ni bilo tako zabavno'

Ameriško nadaljevanko iz Jeruzalema preselili v Split in Trogir

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110