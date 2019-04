Igralec o vlogi serijskega morilca: Težko sem ločil svoj karakter od njegovega

Igralec Zac Efron je v svojem zadnjem filmskem projektu stopil v čevlje serijskega morilca Teda Bundyja. Dokumentarni film, v katerem je prikazana Bundyjeva sprevženost, trpinčenje in razkosavanje žensk, je terjalo Efronovo popolno posvečenost. Igralec je priznal, da se med snemanjem ni mogel ločiti od karakterja krvoločnega Bundyja.

31-letni Zac Efron, ki smo ga na velikih platnih do sedaj videli v filmih Obalna straža, Gimnazijski musical, Največji šovmen, Še enkrat 17 in mnogih drugih, je pred kratkim zaljučil snemanje filma, ki je po kompleksnosti njegove vloge verjetno eden najbolj zahtevnih projektov, kar se jih je kdaj lotil.

31-letni Zac Efron uprizoril enega največjih serijskih morilcev vseh časov FOTO: Profimedia

Efron je namreč nastopil v osrednji vlogi dokumentarnega filma Čista zloba(Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), v katerem je upodobil serijskega morilca Teda Bundyja. Film je bil posnet po resničnih dogodkih, predvajati pa se bo začel 3. maja letos. Zaradi temačne zgodbe je v javnosti že zdaj dvignil veliko prahu, nekateri kritiki pa so se nad režiserja Joeja Berlingerja spravili z besedami, da je Bundyjev karakter v filmu prikazan kot ''vzvišen,'' ter poudarili, da je šlo za resnične umore in trpljenje tako žrtev kot njihovih svojcev in da bi moral biti osrednji fokus na njihovih zgodbah – ne na poveličevanju Bundyje sprevrženosti. Čisto zlo, brezvestni morilec in Zac Efron Številni strokovnjaki in izvedenci so kontroverznemu serijskemu morilcu skušali priti do živega, a se je ta zaradi 'spretne' izvedbe vseh svojih umorov, ob katerih za seboj ni puščal nikakršnih sledi, do samega konca skliceval na nedolžnost. Za pristnost njegovega sprevrženega karakterja v dokumentarnem filmu Čisto zlo, se je moral Zac Efron popolnoma posvetiti svoji vlogi. Po končanem snemanju so ga na premieri filma v Londonu vprašali, kako je uspel tako močno in mračno vlogo ločiti od samega sebe in svojega zasebnega življenja, na kar je igralec odgovoril, da to ni bilo niti najmanj lahko.

Zac Efron na snemalnem setu filma Čista zloba FOTO: Profimedia

''Nikoli do zdaj še nisem nastopil v takšni vlogi, kjer bi moral ločiti karakter osebe, ki jo igram, od lastnega karakterja po končanem snemanju in odhodu domov. Rad bi rekel, da sem bil pri tem uspešen, a to bi bila laž. Od vloge se nisem mogel ločiti,'' je priznal Efron in nadaljeval, da ga vloga serijskega morilca v resnici ni nikoli zanimala, a je bilo v psihološkem delovanju Teda in njegove dolgoletne partnerice Liz nekaj tako posebnega, da ga je zgodba v celoti prevzela.

Zac Efron s soigralko Lily Collins FOTO: Profimedia

Čeprav je Efron glede sprejetja ponujene vloge na samem začetku okleval, je dejal, da ga je k sodelovanju najbolj pritegnilo dejstvo, da ni šlo za klišejskega serijskega morilca. Zavedal se je, da bo moral zaigrati nekoga, ki je v resnici uspel pretentati množico ljudi. To je bil obenem razlog, da si je režiser filma za Bundyjevo vlogo zaželel prav Efrona. ''Zac še nikoli ni nastopil v tako temni zgodbi. Od nekdaj je v svojih vlogah nastopal kot zvezdniški idol, pozitivni junak ... Publika ga pozna kot 'svetlega' igralca. Prav zato je bilo toliko bolj nepredstavljivo, da bi takšen igralec lahko stopil v čevlje enega najbolj krvoločnih serijskih morilcev. A prav v tem je tičala tudi kompleksnost Bundyjevega karakterja: na prvi pogled nihče nikoli ni pomislil, da gre za serijskega morilca.'' Kdo je bil Ted Bundy? Theodore Robert Cowell, ki se je rodil leta 1946 in postal znan kot Ted Bundy, je bil ameriški serijski morilec, ugrabitelj in nekrofil, ki je ugrabil, zlorabil in razkosal večje število žensk, nekatere med njimi celo med spanjem. Kontroverzni morilec ni nikoli razkril pravega števila svojih žrtev, agenti FBI pa so prišli do številke 36. Ko so s predvidenim številom žrtev soočili Bundyja, jim je ta odvrnil: ''Dodajte še eno številko in imeli boste prav.'' Tik pred usmrtitvijo je svoji odvetnici Polly Nelsonzaupal, da je umoril 35 žensk, s čimer pa se uradnik organov kazenskega pregona, Robert Keppel, ni strinjal. Danes 74-letni Keppel je namreč izjavil: ''Jaz in Ted oba veva, da je številka mnogo večja od 35.''

Ted Bundy: seijski morilec, ugrabitelj in nekrofil, ki je ugrabil, zlorabil in umoril več kot 35 žensk FOTO: Profimedia