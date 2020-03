Igralec ob kariero zaradi javne podpore Trumpu

Antonio Sabato Jr ., gledalcem najbolj poznan po vlogah v ameriških serijah Melrose Place in The Bold and the Beautiful, je v intervjuju za Variety potožil, da je po tem, ko je leta 2016 javno podprl takratnega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa , v Hollywoodu postal črna ovca.

"Vsi so me zapustili," je dejal Sabato, ki se je moral zaradi tega preseliti ter najti novo službo , da je lahko še naprej preživljal svojo družino. Zaradi političnih prepričanj naj bi igralec, po njegovih besedah, bil odpuščen tudi iz resničnostnega šova. "Resnica je taka, da je moč odločanja glede dogajanja v Hollywoodu v rokah režiserjev in producentov - vsi pa so liberalni in sovražijo vsakega, ki podpira tega predsednika."

Kljub 30-letnim igralskim izkušnjam mora sedaj Sabato delati v gradbeništvu, a odločitve, da javno podpre Trumpa ne obžaluje. "Bil sem prvi, ki je dejal, da bo on (Trump) zmagal. Moja integriteta je točna in še danes vrjamem v to. Kar te ne zlomi, te naredi močnejšega. Danes sem torej močnejši in ne potrebujem se pretvarjati, kdo sem."

Sabato verjame, da je v Hollywoodu med igralci veliko Trumpovih podpornikov, ki se zaradi strahu pred izgubo ugleda bojijo javno politično opredeliti. Glede svoje igralske kariere pa dodaja, da upa, da se bo nekoč našel nekdo resen, ki ga bo želel zaposliti zaradi njegovega talenta in ne političnega prepričanja.