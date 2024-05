Igralec obtožen poskusa umora hollywoodske maskerke

Igralec Nick Pasqual, ki naj bi večkrat zabodel svoje odtujeno dekle, sicer hollywoodsko maskerko Allie Shehorn, je bil aretiran in obtožen poskusa umora. Novco o njegovi obtožbi je potrdila pisarna losangeleškega tožilstva, če bo prišlo tudi do obtožbe, bi se igralec lahko soočil tudi z doživljenjsko zaporno kaznijo.

Nick Pasqual je bil obtožen poskusa umora, tatvine s prisotno osebo in poškodbe partnerke, je v izjavi za javnost sporočilo losangeleško tožilstvo in dodalo, da bi lahko igralec v primeru obsodbe do konca življenja prestajal zaporno kazen. Pasqual, ki je 23. maja večkrat zabodel svoje odtujeno dekle, maskerko Allie Shehorn, se tej ne sme več približati, saj je sodnik odobril njeno zahtevo.

Nick Pasqual FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec, ki je zaigral v franšizi Rebel Moon, filmu Poor Paul in seriji National Day Riff, je maskerko domnevno večkrat zabodel na njenem domu v Los Angelesu, potem ko je najprej vdrl v njeno hišo, nato pa s kraja pobegnil. Policija ga je prijela v Teksasu, kjer je skušal prečkati mejo z Mehiko. Za zločin mu bodo sodili v Los Angelsu, policija pa še preiskuje dogajanje. "Moje misli in simpatije v tem grozljivem incidentu so z žrtvijo," je v izjavi za javnost dejal tožilec George Gascón in dodal: "Naša pisarna, vključno z našim Uradom za pomoč žrtvam, ji nudi podporo in vire, ko se podaja na dolgo in težko pot zdravljenja fizične in čustvene travme, ki ji je bila povzročena. Ta gnusni incident je jasen opomin o nevarnostih nasilja v družini. Zagotovili bomo, da bo posameznik, odgovoren za to grozljivo dejanje, odgovarjal za svoja dejanja."

