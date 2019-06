Igralec odločno oboževalcem: Takoj zjutraj grem na manikiro

Oboževalci Matthewa Perryja, zvezdnika serije Prijatelji, so zadnja leta veliko skrbeh. Znano je, da je imel igralec veliko težav z alkoholom in prepovedanimi drogami, ko je snemal slavno serijo, več let se je boril z depresijo, lani poleti je prestal celo operacijo gastrointestinalnega trakta, ker je imel resne zdravstvene težave zaradi luknje v debelem črevesu. Igralec je kasneje javil, da je moral ostati v postelji kar tri mesece.

Ko so igralca v New Yorku ujeli v fotografski objektiv, pa se so oboževalci znova vprašali, kaj se dogaja s slavnim igralcem.

Zvezdnik namreč ni bil videti najbolje, mnogim pa so v oči padli predvsem dolgi in neurejeni nohti. Očitno so komentarji prišli tudi do zvezdnika, ki pa je oboževalcem pripravil odličen odgovor: "Takoj zjutraj grem na manikiro. To je dobro, kajne?"

Oboževalci so tako navdušeno prikimali, kajti njegov lik iz priljubljene serije, si je tudi privoščil manikiro, hkrati pa so bili veseli, da se je priljubljeni igralec znova javil na Twitterju, kajti vse od začetka maja od njega ni bilo glasu.